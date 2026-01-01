Clamoroso El Chiringuito: Klopp sarebbe in trattative avanzate con l'Atletico Madrid

Dopo il suo addio al Liverpool al termine della stagione 2023-24, Jürgen Klopp aveva annunciato la volontà di prendersi una pausa dal calcio. Già nel luglio 2024, durante un intervento davanti all’Associazione tedesca degli allenatori a Würzburg, aveva dichiarato: "Da oggi è finita per me come allenatore". Qualche mese più tardi, a ottobre, era stato ingaggiato da Red Bull come direttore del calcio mondiale, lasciando intendere un nuovo percorso sempre nel mondo del calcio ma lontano dalle panchine.

L’ipotesi di un ritorno in panchina potrebbe concretizzarsi però molto più presto del previsto. La dirigenza della Red Bull non sarebbe soddisfatta del suo impatto e un addio potrebbe essere imminente. Stando alle ultime indiscrezioni de El Chiringuito, a sorpresa Klopp potrebbe finire all’Atletico Madrid, con trattative addirittura già avviate da giorni tra i Colchoneros e il tecnico tedesco. Un affare seguito direttamente da Mark Rowan, CEO di Apollo e azionista di maggioranza del club, deciso a dare un nuovo impulso alla squadra.

Klopp, che avrebbe rifiutato recentemente un’offerta del Real Madrid, sarebbe affascinato dal progetto dell’Atlético: "Mi piace il profilo dell’Atlético. Sono andato in Germania e non al Bayern, sono andato al Dortmund. Sono andato in Premier League e non al City, sono andato al Liverpool. Mi piace il profilo dell’Atlético", avrebbe detto. Secondo El Chiringuito, la trattativa sarebbe in fase avanzata e una firma potrebbe essere imminente, con i nuovi proprietari già pronti a sostituire Diego Simeone a fine stagione.