La Red Bull pensa a Glasner per sostituire Klopp. Il tedesco si libera per il Real Madrid?

A poco più di un anno dal suo arrivo, continuano a rincorrersi le voci su un possibile addio di Jürgen Klopp al gruppo Red Bull. Secondo il quotidiano austriaco Salzburger Nachrichten, l’ex tecnico del Liverpool non avrebbe soddisfatto appieno le aspettative dei dirigenti, con alcuni osservatori che avrebbero rilevato una crescita sportiva insufficiente sotto la sua supervisione. Il nome di Oliver Glasner, attuale allenatore del Crystal Palace ed ex Salisburgo, sarebbe già emerso come possibile sostituto.

Klopp, 57 anni, aveva annunciato il suo incarico da supervisore del settore calcio della Red Bull nel gennaio 2025, pochi mesi dopo aver lasciato Liverpool, dove aveva guidato i Reds per nove stagioni tra grandi successi e qualche delusione. La sua nomina aveva suscitato sorpresa e qualche malumore in Germania, dove il marchio non è sempre ben visto dai tifosi. Il ruolo di Klopp consiste nel coordinare i vari club - tra cui Lipsia, Bragantino, Leeds United, Paris FC e New York Red Bulls - portando una visione strategica per sviluppare la filosofia di gioco del gruppo.

Alcuni media tedeschi affermano che, sebbene ci siano riflessioni sul futuro di Klopp, il gruppo non esclude nemmeno un suo eventuale ritorno su una panchina già dalla prossima estate. E con il Real Madrid in cerca di un nuovo tecnico, il futuro sembrerebbe già scritto.