Coppa d'Africa, Sudafrica-Angola 2-1. Appollis e Foster regalano la vittoria ai Bafana Bafana
Inizia con una vittoria la partecipazione del Sudafrica alla Coppa d'Africa 2025. Nel match d'esordio contro l'Angola la formazione di Hugo Broos si è imposta per 2-1 grazie alle reti di Appollis al 21' e Foster al 79': nel mezzo il gol della bandiera angolano a firma di Show.
Bafana Bafana, dunque, subito in vetta al Gruppo B. In attesa di Egitto-Zimbabwe in programma alle 21.
Da segnalare, infine, nelle fila delle Antilopi Nere allenate dal francese Patrice Beaumelle la presenza da titolare di ben tre calciatori della Serie A: Kialonga Gaspar del Lecce, Zito Luvumbo del Cagliari e Mbala Nzola del Pisa.
Di seguito la situazione del Gruppo B dopo la prima giornata:
Sudafrica-Angola 2-1
Ore 21:00 - Egitto-Zimbabwe
Classifica
Sudafrica 3
Angola 0
Egitto 0*
Zimbabwe 0*
* una gara in meno
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.