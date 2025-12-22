Coppa d'Africa, le formazioni ufficiali di Egitto-Zimbabwe: Salah e Marmoush in campo
Arrivano le formazioni ufficiali di Egitto-Zimbabwe, match d'esordio di entrambe le Nazionali nella Coppa d'Africa 2025. Da segnalare la presenza dal primo minuto tra i Faraoni delle due stelle che giocano in Premier League: Salah del Liverpool e Marmoush del Manchester City,
Egitto (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Abdelmaguid, Ibrahim, Hamdi; Ateya, Fathy; Salah, Ashour, Trezeguet; Marmoush. Allenatore: Hassan.
Zimbabwe (4-1-4-1): Arubi; Murwira, Garananga, Takwara, Hadebe; Nakamba; Jalai, Fabisch, Dube, Msendami; Navaya. Allenatore: Marinica.
Di seguito la situazione del Gruppo B dopo la prima giornata:
Sudafrica-Angola 2-1
Ore 21:00 - Egitto-Zimbabwe
Classifica
Sudafrica 3
Angola 0
Egitto 0*
Zimbabwe 0*
* una gara in meno
