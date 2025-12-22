Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Coppa d'Africa, le formazioni ufficiali di Egitto-Zimbabwe: Salah e Marmoush in campo

Coppa d'Africa, le formazioni ufficiali di Egitto-Zimbabwe: Salah e Marmoush in campoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
ieri alle 20:56Calcio estero
Luca Bargellini

Arrivano le formazioni ufficiali di Egitto-Zimbabwe, match d'esordio di entrambe le Nazionali nella Coppa d'Africa 2025. Da segnalare la presenza dal primo minuto tra i Faraoni delle due stelle che giocano in Premier League: Salah del Liverpool e Marmoush del Manchester City,

Egitto (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Abdelmaguid, Ibrahim, Hamdi; Ateya, Fathy; Salah, Ashour, Trezeguet; Marmoush. Allenatore: Hassan.

Zimbabwe (4-1-4-1): Arubi; Murwira, Garananga, Takwara, Hadebe; Nakamba; Jalai, Fabisch, Dube, Msendami; Navaya. Allenatore: Marinica.

Di seguito la situazione del Gruppo B dopo la prima giornata:
Sudafrica-Angola 2-1
Ore 21:00 - Egitto-Zimbabwe

Classifica
Sudafrica 3
Angola 0
Egitto 0*
Zimbabwe 0*

* una gara in meno

Articoli correlati
Coppa d'Africa, vincono Sudafrica ed Egitto. Adesso spazio a Nigeria e Senegal Coppa d'Africa, vincono Sudafrica ed Egitto. Adesso spazio a Nigeria e Senegal
Coppa d'Africa, alla fine arriva Momo. Egitto vittoria in extremis contro lo Zimbabwe... Coppa d'Africa, alla fine arriva Momo. Egitto vittoria in extremis contro lo Zimbabwe
Caos al Liverpool, Salah cerca pace con l'Egitto. Il CT: "Quando cala là, qui diventa... Caos al Liverpool, Salah cerca pace con l'Egitto. Il CT: "Quando cala là, qui diventa migliore"
Altre notizie Calcio estero
Dopo la Roma è il Tottenham a puntare Godts. L'Ajax spara alto per il 'nuovo Hazard'... Dopo la Roma è il Tottenham a puntare Godts. L'Ajax spara alto per il 'nuovo Hazard'
Bayer Leverkusen, contatti avviati per Howell: il Brighton trema per il suo gioiello... Bayer Leverkusen, contatti avviati per Howell: il Brighton trema per il suo gioiello Under 21
Barcellona, Christensen finisce ko ma può sbloccare il mercato di gennaio. Ecco come... Barcellona, Christensen finisce ko ma può sbloccare il mercato di gennaio. Ecco come
Liga Portugal, Benfica-Famalicao 1-0. Le Aquile di Mou agganciano il secondo posto... Liga Portugal, Benfica-Famalicao 1-0. Le Aquile di Mou agganciano il secondo posto
Wolfsburg, riscattato Kumbedi dall'OL. Sono bastate 10 presenze per convincere i... UfficialeWolfsburg, riscattato Kumbedi dall'OL. Sono bastate 10 presenze per convincere i Lupi
Corinthians, Breno Bidon nel mirino dello Sporting CP: servono circa 20 milioni di... Corinthians, Breno Bidon nel mirino dello Sporting CP: servono circa 20 milioni di euro
Premier League, 17ª giornata: Fulham-Nottingham 1-0. Cottagers al 4° successo nelle... Premier League, 17ª giornata: Fulham-Nottingham 1-0. Cottagers al 4° successo nelle ultime sei
Coppa d'Africa, alla fine arriva Momo. Egitto vittoria in extremis contro lo Zimbabwe... Coppa d'Africa, alla fine arriva Momo. Egitto vittoria in extremis contro lo Zimbabwe
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Le più lette
1 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
2 Victor Boniface, zero gol con il Werder Brema finora. E uno stop che può farlo saltare
3 Primi botti di mercato: il Milan accoglie Fullkrug, la Juventus ha un nuovo direttore sportivo
4 Maifredi: "La Juventus è una delle poche che ha un campione in rosa. E ora rientra Bremer..."
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Napoli vince, convince e alza la Supercoppa. E anche le casse sorridono
Immagine top news n.1 Che dietrofront la Serie A: in quattro giorni da Milan-Como a Perth al no. Com'è andata
Immagine top news n.2 Primi botti di mercato: il Milan accoglie Fullkrug, la Juventus ha un nuovo direttore sportivo
Immagine top news n.3 Juventus, in arrivo il nuovo direttore sportivo: accordo per il ritorno di Marco Ottolini
Immagine top news n.4 Milan, ecco Fullkrug! Il centravanti tedesco è sbarcato in Italia
Immagine top news n.5 Napoli, De Laurentiis: "Avevate dubbi su Conte? Ai tifosi dico che ci divertiremo ancora"
Immagine top news n.6 Il Napoli ha dissipato ogni dubbio: la Supercoppa l'ha vinta la squadra che si è dimostrata più forte
Immagine top news n.7 Napoli bellissimo nella notte di Riad. Doppio Neres, 2-0 al Bologna e 3ª Supercoppa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.2 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.3 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.4 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Perinetti e l'anoressia di sua figlia: "Avere fragilità non è un delitto, chiedete aiuto"
Immagine news Serie A n.2 Giannichedda: "Juve, Spalletti le sta ridando una mentalità vincente"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Fiorentina, 16 partite per capire che si doveva cambiare?"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Lucchesi: "Paratici il meglio sul mercato in questo momento. Ma la Fiorentina non è guarita"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Buksa: "Voglio fare altri gol. Okoye? Nessuno è arrabbiato con lui"
Immagine news Serie A n.4 Maifredi: "La Juventus è una delle poche che ha un campione in rosa. E ora rientra Bremer..."
Immagine news Serie A n.5 Gasparri: "Friedkin anaffettivi. Hanno speso inutilmente per la Roma una barca di soldi"
Immagine news Serie A n.6 Fattori: "L'arrivo di Paratici alla Fiorentina avrebbe un peso. Un ko ieri sarebbe stato la fine"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Aiello: "Per il momento nessuna richiesta, né per Palumbo né per Lescano. Vedremo"
Immagine news Serie B n.2 Sirene qatariote per Shpendi del Cesena: su di lui, personale gradimento di Roberto Mancini
Immagine news Serie B n.3 Venezia in piazza per gli auguri di Natale. Antonelli: "L'unione tra tutti, è una marcia in più"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, prima la Reggiana poi il calciomercato. La priorità rimane un attaccante
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, nel mirino c'è il Mantova: tre punti da conquistare per chiudere al meglio il 2025
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, obiettivo Brunori: attesi aggiornamenti la prossima settimana
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, movimenti in attacco: Fischnaller nel mirino del Casarano. In arrivo Stauciuc
Immagine news Serie C n.2 L'Union Brescia di Corini brilla nel recupero. Due vittorie su due gare arrivate oltre il 90'
Immagine news Serie C n.3 Inter U23, Vecchi: "Del percorso generico son felice, ma stiamo commettendo troppi errori"
Immagine news Serie C n.4 Jimenez: "Il rinnovo con il Catania? Qui sto bene, è un privilegio indossare questa maglia"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 19ª giornata: in extremis, Silvestri-Cazzadori per i 3 punti al Brescia. Inter U23 ko
Immagine news Serie C n.6 Perugia-Triestina, accordo di massima per Vertainen. Che vuole la B per lasciare Trieste
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Giugliano non si muove: "Resto qua, il mio futuro è in panchina"
Immagine news Calcio femminile n.4 Rita Guarino riparte dall'Inghilterra: è la nuova allenatrice del West Ham
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Inizieremo il 2026 con la Juventus, una squadra fortissima"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?