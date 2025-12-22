Real Madrid, manca solo l'ufficialità per il passaggio di Endrick all'OL. I dettagli

Il Real Madrid e l'Olympique Lione sono ai dettagli per il trasferimento in prestito di Endrick. Secondo quanto riportato da Marca l'attaccante brasiliano si trasferirà in Francia fino al 30 giugno, in una operazione senza opzione di riscatto.

La decisione nasce dalla scarsa considerazione ricevuta da Xabi Alonso in questa stagione: Endrick ha collezionato appena 99 minuti in tre apparizioni, principalmente nella partita di Coppa contro il Talavera.

Il percorso al Real Madrid non è stato semplice nemmeno nella stagione d'esordio. Già con Carlo Ancelotti l'ex Palmeiras aveva trovato poco spazio, sebbene l'allenatore italiano gli concedesse qualche chance in più. Il rendimento migliore si era registrato in Coppa del Re, competizione in cui Endrick aveva siglato cinque reti in sei partite, trascinando il Madrid fino alla finale. A questi si erano aggiunti un gol in campionato e uno in Champions League.