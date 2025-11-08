Ahi Sergio Conceiçao: l'ex Milan battuto dall'Al Ahli, crolla in classifica di Saudi Pro League

In questo sabato di calcio è proseguita l'ottava giornata della Saudi Pro League con un tonfo dell'Al Ittihad di Sergio Conceicao che ha fatto eco in Arabia Saudita ma anche in Europa. Nello scontro diretto con l'Al Ahli di Franck Kessié (ex Milan), la ciurma di Karim Benzema ha lasciato a desiderare, mentre la giocata facile di Mahrez ha bucato la coppia difensiva Pereira-Kadesh e consegnato la vittoria nelle mani di mister Jaissle per 1-0.

Tira una brutta aria attorno all'ex allenatore del Milan, che ha firmato solamente un mese fa con l'Al Ittihad: ora la squadra si trova nettamente staccata dalla vetta (-13), mentre l'Al Ahli cerca di tenere il passo dei piani alti e si porta a 4 lunghezze dall'Al Hilal di Simone Inzaghi terzo. Conceiçao ha trovato due vittorie in Champions League asiatica e una in King Cup, ma i risultati miseri nel massimo campionato saudita cominciano a destare sospetti. E inquietudini.

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Al Nassr 24 punti

2. Al Taawon 21

3. Al Hilal 20

4. Al Qadisiyah 17

5. Al Ahli 16

6. Al Khaleej 14

7. NEOM 13

8. Al Ittihad 11

9. Al Fayha 11

10. Al Kholood 9

11. Al Ettifaq

12. Al Riyadh 8

13. Al Shabab 7

14. Al Hazem 6

15. Al Fateh 5

16. Damac 4

17. Al Okhdood 4

18. Al Najma 0