Barça Flick: "Allenare Messi? Il suo contratto scade nel '28, il mio prima. Non dipende da me"

"Allenare Messi un giorno? Il suo contratto scade nel 2028, il mio nel 2027. Non dipende da me". Il tecnico del Barcellona Hansi Flick risponde così in conferenza stampa alle voci che vorrebbero un ritorno del campione argentino in blaugrana. Ipotesi già smentita dal presidente Joan Laporta che l'ha definita irrealistica: "Messi è il miglior giocatore degli ultimi dieci anni, forse di più.- ha proseguito il tecnico tedesco - Mi è sempre piaciuto vederlo giocare, è fantastico, quello che ha realizzato è incredibile".

Flick poi si è concentrato anche sul ritorno al Camp Nou dopo un esilio più lungo del previsto a causa di alcuni ritardi nei lavori di ammodernamento dell'impianto catalano: "Siamo tutti felici di tornare al Camp Nou, è una buona opportunità per valutare il nostro livello. Inoltre preferiamo giocare in quello stadio e quando siamo entrati sul campo e ci siamo allenati abbiamo provato una sensazione incredibile. - prosegue ancora Flick - tifosi sono vicini e possono darci la carica durante la partita. Lo hanno fatto anche al Montjuïc, ma è diverso. Sono felice di avere un buon rapporto con i tifosi".

Spazio infine alla sfida contro i baschi dell'Athletic: "L'avversario è una buona squadra che si è qualificata per la Champions League in questa stagione, ha qualità, ed è un'opportunità per vedere fin dove possiamo arrivare".