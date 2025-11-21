Eurorivale Napoli, il Qarabag soffre e rischia, ma poi batte il Sumqayit: 4-2il finale
Vittoria meno netta di quanto possa apparire dal risultato finale per il Qarabag, prossima avversaria del Napoli in Champions League. La formazione azera infatti vince per 4-2 sul campo del Sumqayit – club quinto in classifica – al termine di una gara molto sofferta.
Qarabag in vantaggio dopo appena 6’ con Leandro Andrade, ma poi raggiunto dai padroni di casa alla mezzora. A cavallo dei due tempi arrivano i gol di Bayramov e Zoubir che sembrano regalare un vantaggio sereno da gestire alla squadra di Qurbanov che dall’ora di gioco vanta anche l’uomo in più. E invece i padroni di casa tentano la rimonta prima fallendo un calcio di rigore con Ramalingom al 77’ e poi trovando il gol con Simon a sette dalla fine. Solo al terzo di recupero arriva il poker del Qarabag con Kashchuk.
Con questo successo il club allunga ulteriormente sul Turan secondo e attende di conoscere il risultato del Sabah Baku che deve ancora recuperare una gara.
