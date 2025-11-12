Ufficiale L'allenatore giramondo Fabio Lopez riparte dalla Liberia: allenerà il Fassell

La sua ultima esperienza era stata alla guida del Pretoria Callies FC, in Sudafrica, dopo aver già fatto tappa in Bangladesh (come ct), poi fra le altre in Lituania, Malesia, Indonesia, Oman, Arabia Saudita e Vietnam. Fabio Lopez non si stanca di girare il mondo e riparte dalla Liberia: l'allenatore italiano (di Roma) è stato scelto come nuovo allenatore dell'FC Fassell.

Questo il comunicato del club: "Siamo lieti di annunciare la nomina di Fabio Lopez come nuovo allenatore. Fabio oggi ha firmato un contratto fino a fine stagione, con opzione di rinnovo, presso la nostra sede di Monrovia. Manterrà lo stesso staff precedente, compreso il vice allenatore Matthew Julutweh, che è stato ricoperto in un ruolo provvisorio il 6 novembre.

Fabio Lopez al Fassell: "Felice di allenare i campioni"

Queste le prime parole da nuovo tecnico del Fassell per Lopez: "Grazie per avermi accolto in modo molto carino e sono molto felice di far parte di questa famiglia FC Fassell. Ho accettato questa sfida perché so che sto arrivando da allenare i campioni del campionato".

Cassell Anthony Kuoh Sr., presidente e amministratore delegato, ha dichiarato: "Vogliamo ridare dignità al nostro club. Crediamo che nell'ultimo mese il club si sia immerso nella forma e che l'orgoglio per cui i liberiani ci conoscono sia un po' calato. Siamo felici che tu sappia che vincere è tutto ciò che conta".

La prima partita di Fabio è contro gli LPRC Oilers sul campo di allenamento del complesso sportivo Samuel Kanyon Doe alle 16:00 a Paynesville giovedì.