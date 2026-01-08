Ufficiale Coventry, due rinforzi dalla Premier League: ecco Yang Min-Hyeok e Romain Esse

Doppio colpo in entrata per il Coventry City, che rinforza le corsie offensive in vista della seconda parte di stagione. Il club inglese ha infatti annunciato l’arrivo in prestito, fino al termine dell’annata, di Yang Min-Hyeok dal Tottenham e di Romain Esse dal Crystal Palace, operazioni che confermano l’ambizione degli Sky Blues in Championship.

Yang Min-Hyeok, esterno offensivo classe 2005 e già internazionale sudcoreano, arriva dopo aver disputato la prima metà di stagione al Portsmouth, dove ha collezionato 16 presenze e tre reti, tra cui un gol decisivo nei minuti finali contro il Charlton a fine dicembre. Il talento asiatico, nonostante la giovane età, vanta già due presenze con la Nazionale maggiore della Corea del Sud e un passato recente anche con il QPR. Acquistato dal Tottenham nell’estate 2024 dal Gangwon, era rientrato temporaneamente in patria per completare la stagione di K-League, chiusa da protagonista assoluto con 12 gol, il premio di Giovane dell’Anno e il record di più giovane calciatore eletto Player of the Month.

Accanto a lui arriva Romain Esse, 20 anni, esterno offensivo cresciuto nel settore giovanile del Millwall. Passato al Crystal Palace nel gennaio scorso, si è messo subito in luce segnando con il suo primo pallone toccato in Premier League contro il Brentford. In totale ha raccolto 16 presenze con le Eagles, comprese tre in Conference League, prima di accettare la nuova sfida in prestito a Coventry.

Entrambi i giocatori hanno espresso entusiasmo per la nuova avventura, sottolineando la chiarezza del progetto tecnico e la volontà di dare un contributo immediato agli obiettivi del club. Coventry punta su gioventù, qualità e voglia di emergere per alzare il livello nella volata finale della stagione.