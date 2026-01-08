Ufficiale Brighton, Cashin al Blackburn. Ha giocato con il Birmingham nella prima parte di stagione

Il Blackburn Rovers apre il mercato di gennaio con un innesto mirato per il reparto arretrato. Il club di Ewood Park ha infatti ufficializzato l’arrivo in prestito di Eiran Cashin dal Brighton & Hove Albion fino al termine della stagione: il difensore centrale irlandese, 24 anni, aveva trascorso la prima parte dell’annata in Championship con il Birmingham City e ora è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia dei Rovers.

Mancino naturale e profilo già ampiamente rodato nella seconda divisione inglese, Cashin è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Derby County, club con cui ha completato tutta la trafila giovanile prima di imporsi stabilmente in prima squadra. Con i Rams ha collezionato ben 144 presenze ufficiali, diventando uno dei pilastri della difesa e contribuendo in modo decisivo alla promozione dalla League One nella stagione 2023-24, chiusa con ben 21 clean sheet.

Le sue prestazioni gli sono valse il trasferimento al Brighton nel gennaio 2025, operazione importante dal punto di vista economico e accompagnata dalla firma di un contratto di cinque anni e mezzo. Con i Seagulls ha assaggiato anche la Premier League, totalizzando due presenze da subentrato, prima di essere girato in prestito al Birmingham City per trovare continuità. Con i Blues ha disputato 13 partite nella prima metà di stagione, confermando affidabilità e solidità. Ora Cashin diventa la prima operazione in entrata del Blackburn nel mercato invernale, offrendo nuove soluzioni difensive all’allenatore Valérien Ismaël per la corsa in Championship.