Quasi perso Upamecano, il Real guarda ancora in Germania: obiettivo Schlotterbeck

In Germania cresce la convinzione che Nico Schlotterbeck sia sempre più vicino al Real Madrid. Secondo quanto riportato dalla Bild, il futuro del difensore centrale del Borussia Dortmund starebbe entrando in una fase decisiva e il club blanco viene indicato come il candidato più credibile per assicurarsi il suo cartellino. Legato al BVB da un contratto valido fino al 2027, il nazionale tedesco rappresenta un dossier delicato per la dirigenza giallonera, che teme di perderlo a parametro zero tra 18 mesi se non dovesse arrivare presto un rinnovo.

Il contesto di mercato gioca a favore del Real. Il Bayern Monaco, da tempo indicato come possibile destinazione di Schlotterbeck, è ormai vicino al prolungamento di Dayot Upamecano, riducendo così l’urgenza di intervenire sul reparto centrale della difesa. Uno scenario che riporta il nome del classe 1999 in cima alla lista dei desideri del Madrid, alla ricerca di rinforzi in vista di una possibile uscita di Antonio Rudiger.

A Dortmund sono perfettamente consapevoli dell’interesse proveniente dalla capitale spagnola e ritengono che l’opzione Real stia guadagnando terreno. Questo non significa però che l’operazione sarà semplice: il Borussia valuta Schlotterbeck oltre i 50 milioni di euro e continua a dialogare con il giocatore per provare a blindarlo, considerandolo una pedina fondamentale del progetto futuro.