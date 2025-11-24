L'Arsenal vince il derby e allunga in vetta. Trossard: "Pura gioia, il pubblico fa la differenza"

Per la seconda stagione consecutiva, Leandro Trossard ha lasciato il segno nel derby del nord di Londra all’Emirates, e nel post-partita non riusciva proprio a togliersi il sorriso dal volto. Il belga ha sbloccato la gara segnando il primo gol, quello che ha aperto le porte a una serata quasi a senso unico, culminata nel trionfo per 4-1 sull’Arsenal. Dopo il match, Trossard ha raccontato le sue emozioni: "Me la sono goduta tantissimo! Penso che fosse fondamentale trovare quel primo gol: ci ha dato la spinta giusta per continuare a creare e segnare. Eravamo già dominanti, ma quel vantaggio ci ha dato ulteriore fiducia per portare a casa la partita. È stata una serata perfetta per noi".

Trossard ha elogiato l’equilibrio della squadra: "Una partita completa sotto ogni aspetto, dalla difesa all’attacco. Siamo felicissimi per tutti i gol che abbiamo segnato". L'ex Brighton ha poi voluto ringraziare anche i tifosi, protagonisti di un’atmosfera speciale fin dai minuti precedenti al calcio d’inizio, quando la North Bank ha sfoggiato una coreografia spettacolare: "Ne abbiamo bisogno. Oggi in particolare, conoscendo la storia del derby del nord di Londra, ma vale per ogni partita: il loro sostegno nei momenti difficili ci spinge sempre avanti. Per noi giocatori è qualcosa che fa davvero la differenza".

La vittoria porta a quattro i successi consecutivi in Premier League contro il Tottenham e permette ai Gunners di allungare il vantaggio a sei punti in vetta dopo dodici giornate. Un motivo più che valido per festeggiare nello spogliatoio: "Era pura gioia! Tutti a esultare, non c’era molto da dire. È quello che volevamo e siamo felici di averlo regalato ai nostri tifosi. L’atmosfera era incredibile, ci hanno spinto per tutta la partita. Una serata davvero speciale".