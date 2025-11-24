Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'Arsenal vince il derby e allunga in vetta. Trossard: "Pura gioia, il pubblico fa la differenza"

L'Arsenal vince il derby e allunga in vetta. Trossard: "Pura gioia, il pubblico fa la differenza"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:12Calcio estero
Michele Pavese

Per la seconda stagione consecutiva, Leandro Trossard ha lasciato il segno nel derby del nord di Londra all’Emirates, e nel post-partita non riusciva proprio a togliersi il sorriso dal volto. Il belga ha sbloccato la gara segnando il primo gol, quello che ha aperto le porte a una serata quasi a senso unico, culminata nel trionfo per 4-1 sull’Arsenal. Dopo il match, Trossard ha raccontato le sue emozioni: "Me la sono goduta tantissimo! Penso che fosse fondamentale trovare quel primo gol: ci ha dato la spinta giusta per continuare a creare e segnare. Eravamo già dominanti, ma quel vantaggio ci ha dato ulteriore fiducia per portare a casa la partita. È stata una serata perfetta per noi".

Trossard ha elogiato l’equilibrio della squadra: "Una partita completa sotto ogni aspetto, dalla difesa all’attacco. Siamo felicissimi per tutti i gol che abbiamo segnato". L'ex Brighton ha poi voluto ringraziare anche i tifosi, protagonisti di un’atmosfera speciale fin dai minuti precedenti al calcio d’inizio, quando la North Bank ha sfoggiato una coreografia spettacolare: "Ne abbiamo bisogno. Oggi in particolare, conoscendo la storia del derby del nord di Londra, ma vale per ogni partita: il loro sostegno nei momenti difficili ci spinge sempre avanti. Per noi giocatori è qualcosa che fa davvero la differenza".

La vittoria porta a quattro i successi consecutivi in Premier League contro il Tottenham e permette ai Gunners di allungare il vantaggio a sei punti in vetta dopo dodici giornate. Un motivo più che valido per festeggiare nello spogliatoio: "Era pura gioia! Tutti a esultare, non c’era molto da dire. È quello che volevamo e siamo felici di averlo regalato ai nostri tifosi. L’atmosfera era incredibile, ci hanno spinto per tutta la partita. Una serata davvero speciale".

Articoli correlati
La forza dei "finalisti", come dice Arteta: l'Arsenal ha già un'arma in più rispetto... La forza dei "finalisti", come dice Arteta: l'Arsenal ha già un'arma in più rispetto a 5 mesi fa
Arsenal, Trossard chiuso dai nuovi arrivati: può andare in Turchia, Besiktas su di... Arsenal, Trossard chiuso dai nuovi arrivati: può andare in Turchia, Besiktas su di lui
Trossard nel mirino del Besiktas. Il belga ha accettato l'offerta, manca l'accordo... Trossard nel mirino del Besiktas. Il belga ha accettato l'offerta, manca l'accordo tra i club
Altre notizie Calcio estero
Pogba è finalmente tornato, con l'omaggio del Roazhon Park: "Mi hanno emozionato"... Pogba è finalmente tornato, con l'omaggio del Roazhon Park: "Mi hanno emozionato"
Betis, Isco è tornato ma Pellegrini ha un problema: per il derby sarà squalificato... Betis, Isco è tornato ma Pellegrini ha un problema: per il derby sarà squalificato Antony
Real, contestato il gol dell'1-1 di Bellingham: Pena sanguinante dopo contrasto con... Real, contestato il gol dell'1-1 di Bellingham: Pena sanguinante dopo contrasto con Vini
Arteta loda Eze: "Tripletta incredibile. Ho avuto la pelle d'oca per l'atmosfera... Arteta loda Eze: "Tripletta incredibile. Ho avuto la pelle d'oca per l'atmosfera dell'Emirates"
Brasile, Flamengo a un passo dal titolo. Ancelotti 5°, il Santos rischia la retrocessione... Brasile, Flamengo a un passo dal titolo. Ancelotti 5°, il Santos rischia la retrocessione
L'Arsenal vince il derby e allunga in vetta. Trossard: "Pura gioia, il pubblico fa... L'Arsenal vince il derby e allunga in vetta. Trossard: "Pura gioia, il pubblico fa la differenza"
Getafe sconfitto di misura dall'Atletico, Bordalas recrimina: "Subito un gol che... Getafe sconfitto di misura dall'Atletico, Bordalas recrimina: "Subito un gol che fa rabbia"
Barça a -1, Xabi Alonso non fa drammi: "Il feeling con i giocatori cresce ma si deve... Barça a -1, Xabi Alonso non fa drammi: "Il feeling con i giocatori cresce ma si deve vincere"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone
3 Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
4 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
5 Maignan e Pulisic mandano l'Inter all'Inferno. E Allegri a fine gara applaude ancora Filippi
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter da due estati rinvia la questione portiere. E adesso ne paga le conseguenze
Immagine top news n.1 Milan, tante altre cose che son sempre le stesse. E guardate bene la classifica
Immagine top news n.2 Buffon invita la Serie A allo stage per l'Italia: "Avere i ragazzi a febbraio sarebbe un segnale"
Immagine top news n.3 L'Inter cade ancora nel derby. Per Chivu gli scontri diretti sono un rompicapo
Immagine top news n.4 La Serie A ha una nuova capolista in solitaria dopo la domenica della 12^ giornata: è la Roma
Immagine top news n.5 Maignan e Pulisic mandano l'Inter all'Inferno. E Allegri a fine gara applaude ancora Filippi
Immagine top news n.6 L'Inter nel derby convince, ma non vince: Chivu difende Sommer e spiega il cambio di Lautaro
Immagine top news n.7 Inter-Milan, o la grande differenza tra avere Maignan e Sommer. L’hanno capita Allegri e Chivu
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Spalletti pensa a cambi in attacco: per il Bodo/Glimt si scalda Conceiçao
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Freuler verso l'esclusione dalla lista UEFA. Al suo posto Sulemana
Immagine news Serie A n.3 L'Inter da due estati rinvia la questione portiere. E adesso ne paga le conseguenze
Immagine news Serie A n.4 Juventus, adesso David e Openda sono casi: solo 2' in campo al Franchi
Immagine news Serie A n.5 Roma, Gasperini: "Mai avuti dubbi su Wesley, El Ayanoui è in grande condizione"
Immagine news Serie A n.6 L'ex Ganz: "Il Milan può vincere lo scudetto. Ecco qual è l'unico problema in questo momento"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, blitz dei tifosi a Bogliasco prima della Juve Stabia: "Tirate fuori gli attributi"
Immagine news Serie B n.2 Martorelli: "Delusione Palermo. La Samp? I segnali c'erano dallo scorso anno"
Immagine news Serie B n.3 Bari, allarme rientrato per Dorval: già ieri si è allenato regolarmente, tornerà titolare
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sampdoria-Juve Stabia: sfida a distanza tra Coda e Gabrielloni
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Zaro dopo il Monza: "Usciamo dal campo a testa alta e con qualche rammarico"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Okwonkwo non incide. A gennaio potrebbe salutare il club abruzzese
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, giovane calciatore vittima di un'aggressione: il comunicato del club bianconero
Immagine news Serie C n.2 Catania, Toscano: "Non siamo la squadra più forte ma vogliamo arrivare davanti"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Liverani: "Squadra costruita il 2 settembre. Vedo un gruppo in crescita"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, 180 minuti per capire il reale valore della rosa. Inglese ancora tra i flop
Immagine news Serie C n.5 Serie C, si chiude la 15ª giornata: scontro diretto Livorno-Torres. Vis Pesaro a Perugia
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Ferrari carica i suoi: "Sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.2 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.3 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS? Assurdo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…