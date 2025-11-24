Brasile, Flamengo a un passo dal titolo. Ancelotti 5°, il Santos rischia la retrocessione
In Brasile è stato un weekend decisivo - o quasi - per la corsa al titolo. Il Flamengo, travolgendo 3-0 il Bragantino, ha conquistato il terzo successo nelle ultime quattro giornate e ha raggiunto quota 74 punti. A tre turni dalla fine, i rossoneri guidano la classifica con quattro lunghezze di vantaggio sul Palmeiras, fermato sullo 0-0 dal Fluminense. Un risultato che, ironia della sorte, ha fatto un grande favore proprio al Fla, storico rivale del Flu.
Nel frattempo, importantissima anche la vittoria del Botafogo di Davide Ancelotti, che ha battuto 3-2 il Gremio mantenendo il quinto posto, l’ultimo valido per l’accesso diretto alla prossima Copa Libertadores. La squadra carioca si porta così a due punti dal Mirassol, attualmente quarto. Al terzo posto c'è il Cruzeiro, a sole due lunghezze dal Palmeiras; un finale di stagione che si preannuncia incandescente anche in zona retrocessione, dove il Santos di Neymar - quartultimo - continua a rischiare grosso nonostante i quattro punti conquistati nelle sfide contro Palmeiras e Mirassol.
CLASSIFICA
Flamengo 74
Palmeiras 70
Cruzeiro 68
Mirassol 60
Botafogo 58
Bahia 56
Fluminense 55
Sao Paulo 48
Bragantino 45
Corinthians 45
Atletico Mineiro 44
Gremio 43
Vasco 42
Ceara 42
Internacional 40
Vitoria 39
Santos 37
Fortaleza 34
Juventude 33
Sport Recife 17 (retrocesso)
