Brasile, Flamengo a un passo dal titolo. Ancelotti 5°, il Santos rischia la retrocessione

In Brasile è stato un weekend decisivo - o quasi - per la corsa al titolo. Il Flamengo, travolgendo 3-0 il Bragantino, ha conquistato il terzo successo nelle ultime quattro giornate e ha raggiunto quota 74 punti. A tre turni dalla fine, i rossoneri guidano la classifica con quattro lunghezze di vantaggio sul Palmeiras, fermato sullo 0-0 dal Fluminense. Un risultato che, ironia della sorte, ha fatto un grande favore proprio al Fla, storico rivale del Flu.

Nel frattempo, importantissima anche la vittoria del Botafogo di Davide Ancelotti, che ha battuto 3-2 il Gremio mantenendo il quinto posto, l’ultimo valido per l’accesso diretto alla prossima Copa Libertadores. La squadra carioca si porta così a due punti dal Mirassol, attualmente quarto. Al terzo posto c'è il Cruzeiro, a sole due lunghezze dal Palmeiras; un finale di stagione che si preannuncia incandescente anche in zona retrocessione, dove il Santos di Neymar - quartultimo - continua a rischiare grosso nonostante i quattro punti conquistati nelle sfide contro Palmeiras e Mirassol.

CLASSIFICA

Flamengo 74

Palmeiras 70

Cruzeiro 68

Mirassol 60

Botafogo 58

Bahia 56

Fluminense 55

Sao Paulo 48

Bragantino 45

Corinthians 45

Atletico Mineiro 44

Gremio 43

Vasco 42

Ceara 42

Internacional 40

Vitoria 39

Santos 37

Fortaleza 34

Juventude 33

Sport Recife 17 (retrocesso)