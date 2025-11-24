Real, contestato il gol dell'1-1 di Bellingham: Pena sanguinante dopo contrasto con Vini

L’azione che ha permesso al Real Madrid di pareggiare negli ultimi minuti contro l’Elche (2-2) in Liga è stata molto contestata. Al centro della polemica c'è il contatto tra Vinicius Junior e il portiere Iñaki Peña, colpito al volto proprio prima del gol di Jude Bellingham. "È un fallo evidente", ha tuonato l’allenatore dell’Elche, Eder Sarabia, dopo la partita. La neopromossa contesta la mancata revisione del gol al VAR: secondo il club, Vinicius avrebbe colpito Peña mentre il portiere cercava di intervenire, impedendogli di giocare il pallone. L’immagine del portiere con il naso sanguinante e i lunghi minuti di cure sul campo sembrano confermare la versione dell’Elche.

Il diretto interessato, Peña, aveva inizialmente minimizzato: "Tira, fermo il pallone, e nel movimento mi colpisce al naso. Sfortuna, fa parte del gioco". Successivamente, il portiere ha precisato: "Nella seconda azione mi ha ostacolato. Per me è fallo, ma se l’arbitro non consulta il VAR e decide il contrario, non possiamo fare nulla".

Dal canto suo, l’arbitro Melero López ha difeso la decisione: "È stata un’azione complessa. Dopo aver analizzato l’impatto, si tratta di una collisione accidentale, tipica del calcio, senza tackle pericoloso". Il pareggio lascia un sapore amaro all’Elche, protagonista di una buona prestazione contro i leader della Liga. Il Real Madrid (32 punti) riduce così il vantaggio sul Barcellona a una sola lunghezza e affronta settimane delicate dopo tre partite consecutive senza vittoria.

In conferenza stampa, Xabi Alonso ha cercato di stemperare la tensione: "Dopo una buona serie di risultati, ora arrivano partite che non volevamo perdere. Ma la squadra non si è fermata, dobbiamo continuare a lottare e rispondere alle difficoltà".