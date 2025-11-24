Arteta loda Eze: "Tripletta incredibile. Ho avuto la pelle d'oca per l'atmosfera dell'Emirates"

Mikel Arteta è convinto che la tripletta decisiva di Eberechi Eze nel derby del nord di Londra sia la diretta conseguenza del lavoro che il nuovo acquisto dell’estate sta portando avanti quotidianamente nel centro sportivo. Un hat-trick storico: solo il quarto in assoluto nella storia del derby (tre dei quali firmati da giocatori dell’Arsenal) e il primo dal 1978.

L’ultimo risaliva infatti al dicembre 1978, quando Alan Sunderland ne segnò tre nel 5-0 a White Hart Lane. Prima di lui ci era riuscito soltanto Ted Drake nel 1934, in un 5-1 ad Highbury. Mai, però, era arrivata una tripletta in un derby di Premier League. A renderla ancora più speciale, il fatto che a segnarla sia stato un tifoso dell’Arsenal fin da bambino, cresciuto proprio nell'Academy: "Incredibile", ha commentato Arteta. "Ho guardato le statistiche: da quanti anni non si vedeva una tripletta in un North London derby? Tantissimi. Questo dice tutto sulla difficoltà dell’impresa. Ma non è un caso. Dopo gli impegni con la nazionale aveva due giorni liberi: ha rifiutato. Ha voluto allenarsi, fare domande su posizionamento, ritmo, movimenti. Quando un giocatore ha talento, intelligenza e soprattutto la volontà di migliorarsi, cose così possono accadere".

L’atmosfera all’Emirates ha fatto il resto. La serata era già elettrica prima del calcio d’inizio, con un light show e una coreografia spettacolare della North Bank. "Ho avuto la pelle d’oca subito", ha ammesso il tecnico. "Sono uscito in campo e ho capito che sarebbe stata una giornata diversa, importante. I giocatori lo sapevano: abbiamo una grande responsabilità, ma anche l’orgoglio di rendere felici i nostri tifosi. E credo che ci siamo riusciti".

Arteta ha aggiunto che la squadra aveva messo nel mirino questa settimana decisiva - derby, poi Bayern Monaco e Chelsea - fin dal rientro dai nazionali. "Ho apprezzato ogni minuto della preparazione. Ho sentito la loro voglia di ritrovare ritmo e affrontare una settimana enorme. Con l’energia dello stadio e la prestazione dei giocatori, è stata una giornata straordinaria".