PSG-Tottenham, Kolo Muani pronto a sfidare il passato: il Tottenham cerca riscatto

Randal Kolo Muani si prepara ad affrontare il suo ex club mercoledì al Parc des Princes, nella sfida valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League. La possibilità dipenderà solo dalla scelta tecnica di Thomas Frank, allenatore del Tottenham, dato che il giocatore non è vincolato da alcuna clausola che gli impedisca di scendere in campo contro il PSG.

Se in alcuni campionati, come quello inglese, è comune inserire clausole di questo tipo nei prestiti, l’UEFA vieta restrizioni simili nelle competizioni europee. Lo scorso anno si era verificata una situazione analoga con Marco Asensio, allora in prestito all’Aston Villa, che aveva potuto giocare contro il PSG nei quarti di finale di Champions senza limitazioni. Kolo Muani, assente nell’ultimo raduno della nazionale francese per un colpo subito alla mandibola, è tornato in campo domenica scorsa contro l'Arsenal nel derby del Nord di Londra perso 4-1, subentrando al 66' minuto con una maschera protettiva.

Il match al Parc des Princes rappresenta anche un’occasione simbolica per Kolo Muani: sfidare il club con cui è sotto contratto fino al 2028, dimostrando allo stesso tempo il suo valore in una competizione di alto livello. La sfida di mercoledì sarà seguita con attenzione da tifosi e addetti ai lavori, curiosi di vedere come l’attaccante francese reagirà di fronte ai suoi ex compagni e come gli Spurs reagiranno alla mazzata di ieri.