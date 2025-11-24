Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Chelsea, Maresca: "Estevao può arrivare ai livelli di Yamal: deve pensare solo a divertirsi"

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 13:55Calcio estero
Simone Lorini

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, parla così ai microfoni di Sky del proprio percorso in Inghilterra e della prossima sfida al Barcellona: "È una squadra che ha vinto la Liga l'anno scorso, arrivando in semifinale di Champions: tanti parlano della linea difensiva, ma come la fanno loro evidentemente funziona, perché li ha portati in alto. Noi proveremo a essere noi stessi a giocarcela con qualsiasi tipo di squadra, proveremo a farlo anche domani sera".

Barcellona e Arsenal nel giro di pochi giorni: come si preparano due gare così importanti?
"C'è bisogno di un po' di tutto, la difficoltà è aver giocato sabato e poi martedì, c'è davvero poco tempo per recuperare, mentre con l'Arsenale c'è qualche ora in più. C'è l'aspetto motivazionale ma anche il recupero energie".

Estevao vs Yamala: è un giocatore che può ambire a stare in quella categoria?
"Penso di sì, è un giocatore che gioca in Nazionale brasiliana e sta facendo benissimo, l'unica cosa che deve fare è divertirsi, essere felice, migliorare senza pensare a diventare quel giocatore. Sicuramente nel calcio farà tante cose belle".

Cosa pensi quando senti che il tuo giocatore più forte (Palmer, ndr) si è tirato la porta sulla mano?
"Eh succede... l'ho già detto in conferenza. Di notte, un po' assonati, può succedere a chiunque".

Editoriale di Enzo Bucchioni
