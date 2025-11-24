Chelsea, Maresca frena Palmer: "Non ci sarà né col Barcellona, né con l'Arsenal"

Alla vigilia della super sfida di Champions contro il Barcellona, Enzo Maresca ha fatto il punto sulle condizioni di Cole Palmer, out per una frattura al dito del piede e assente nella sfida di domani a Stamford Bridge. L’allenatore italiano del Chelsea, intervenuto in conferenza stampa nella Drake Suite, ha confermato che il talento inglese sta recuperando bene, ma non è ancora pronto per tornare in campo: "Cole sta indossando un tutore", ha spiegato Maresca ai giornalisti. "Non sappiamo esattamente quando rientrerà, ma lo farà presto. È già tornato in campo, tocca il pallone e le sensazioni sono positive. Tuttavia, non sarà disponibile contro il Barcellona, né con l’Arsenal. Per ora pensiamo solo alla partita di domani".

Il Chelsea arriva all’appuntamento europeo in buona forma dopo il successo contro il Burnley, ma la settimana che attende i Blues è di quelle che possono indirizzare una stagione: Barcellona in Champions, poi Arsenal in Premier League. Entrambe le squadre si presentano alla sfida di Londra con sette punti dopo quattro giornate, rendendo la partita decisiva per la corsa agli ottavi.

Maresca, però, ha voluto spegnere ogni enfasi eccessiva: "È una grande settimana, certo, ma dopo avremo Leeds, Bournemouth e Atalanta in trasferta: un’altra settimana importante. Ogni partita vale tre punti. Dobbiamo concentrarci su una gara alla volta". L’obiettivo è chiaro: mantenere la continuità vista nelle ultime uscite e sfruttare il fattore Stamford Bridge. "Domani c’è il Barcellona, poi penseremo all’Arsenal", ha ribadito il tecnico. "Sono sfide importanti per motivi diversi, ma la nostra mentalità non cambia: passo dopo passo".