Live TMW Bodo Glimt, Knutsen: "Le previsioni sono incerte e speriamo di giocare"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo Glimt, ha parlato alla viglia della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Sul meteo?

"Le previsioni incerte non possiamo farci niente spero siano condizioni buone e che sia possibile giocare a calcio".

Ha paura di non giocare?

"Non possiamo fare la conferenza a parlare di meteo sarà quel che sarà siamo a Bodo a fine novembre".

Su Hauge?

Hague non si è allenato era a parte ma è in forma sarà pronto per domani

Sulla Juve?

"La Juventus grande squadra con grande storia. Spalletti avrà bisogno di tempo per dare la sua impronta alla squadra che però è ben organizzata forse a livello offensivo fa più fatica di quanto non dovrebbe. Loro sono abituati a giocare a livello alto e noi dovremo essere al massimo livello contro una squadra forte".

Sul vostro cammino in Champions?

"Abbiamo dimostrato con Tottenham e Monaco che possiamo competere con rivali del massimo livello"

Come sta la squadra?

"Siamo a un buon livello abbiamo giocatori al rientro. Io credo nella mia squadra e posso dire che siamo forti. Il nostro segreto ha molto a che fare con la nostra identità. Abbiamo giocatori adatti al nostro stile gioco. Molte squadre in Norvegia sono molto brave in questo aspetto".

Sul sintetico?

"Siamo alla fine di novembre capisci perché abbiamo il sintetico a Bodo. Se avessi potuto il Bodo sarebbe ugualmente bravo su erba ma per il clima

Sintetico e’ nostra unica chance

Dobbiamo essere umili il calcio norvegese indietro rispetto a quello italiano che è tra i migliori d’Europa. Io mi concentro su quello che può fare il Bodo contro la Juve. Noi siamo In questa Champions per la prima volta e per andare avanti dovremo avere coraggio di essere noi stessi con la nostra identità".