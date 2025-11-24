Paris FC in crisi: 4 k.o. nelle ultime sei partite, difesa colabrodo. E la zona rossa è vicina

Ancora una serata da dimenticare per il Paris FC. Dopo la sconfitta interna contro il Rennes prima della pausa internazionale (1-0), i Parigini hanno chiuso la 13ª giornata di Ligue 1 con un pesante ko sul campo del Lilla: 4-2 per i padroni di casa, trascinati da un Olivier Giroud in grande forma, supportato da Hamza Igamane. Una prestazione insufficiente che evidenzia la difficoltà della squadra a risalire la classifica, ora appena tre punti sopra la zona retrocessione.

Nonostante alcune assenze importanti, come Otavio e Maxime Lopez, e alcune scelte tecniche discutibili di Stéphane Gilli - ad esempio l’impiego di Cafaro al posto di Moses Simon - la squadra non è mai riuscita a rendersi competitiva. Il portiere Kevin Trapp ha evitato un passivo ancora più pesante con alcuni interventi decisivi. Il Paris FC ha vinto solo uno degli ultimi sei match, collezionando quattro sconfitte nello stesso periodo, confermandosi una delle peggiori difese del campionato con 25 gol subiti.

A peggiorare la situazione, domenica sera si sono infortunati due titolari come Pierre Lees-Melou e Samir Chergui, la cui entità dell’assenza è ancora da valutare. Timothée Kolodziejczak ha commentato: "Dobbiamo essere più costanti e solidi in entrambe le aree. Abbiamo avuto alti e bassi, e i rigori hanno condizionato la partita, ma dobbiamo correggere i nostri difetti". Il calendario offre un po’ di respiro: il Paris FC affronterà l'Auxerre, farà visita al Le Havre e ospiterà il Tolosa prima di prepararsi al derby parigino contro il PSG del 4 gennaio. Una finestra per invertire la rotta e ritrovare fiducia.