Ufficiale L'era Iraola finirà al termine della stagione. Il Bournemouth comunica la decisione del tecnico

Andoni Iraola lascerà il Bournemouth al termine della stagione 2025-2026. Lo ha ufficializzato il club inglese con un comunicato in cui sottolinea come il tecnico basco "abbia avuto un ruolo fondamentale nel definire l’identità della squadra in Premier League, guadagnandosi ampi consensi per il suo stile di gioco moderno e per l’attenzione allo sviluppo dei talenti".

La decisione arriva dopo oltre un anno di trattative per il rinnovo: la società ha provato fino all’ultimo a trattenerlo al Vitality Stadium, ma l’allenatore di Usúrbil ha scelto di chiudere un ciclo comunque positivo. I rapporti restano ottimi: il Bournemouth ha infatti augurato "a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro".

Iraola lascia in eredità risultati storici: dodicesimo posto e record di punti (48) nella prima stagione, poi il nono posto con 56 punti l’anno successivo, miglior piazzamento di sempre in Premier. Nell’attuale campionato, la squadra è ancora in corsa per un clamoroso accesso alle competizioni europee, trascinata da una striscia di 12 partite senza sconfitte.

Simbolo di questa crescita sono anche vittorie prestigiose: successi contro Arsenal, Manchester United, Manchester City e Liverpool hanno consacrato il Bournemouth come una delle rivelazioni del campionato. "Non manca molto per prendere una decisione", aveva dichiarato lo stesso Iraola pochi giorni prima dell’annuncio. Ora il futuro è tutto da scrivere: tra le possibili destinazioni si parla di top club inglesi e spagnoli. A 43 anni, il tecnico basco è uno dei nomi più ambiti sul mercato e potrebbe essere protagonista del prossimo "effetto domino" sulle panchine europee.