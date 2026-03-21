Iraola torna all'Athletic? Lui frena: "Situazione da decidere, felice al Bournemouth"

L'allenatore del Bournemouth, Andoni Iraola, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo la sfida pareggiata dai suoi contro il Manchester United. Soffermandosi a commentare anche le voci di un suo possibile ritorno all'Athletic Club, da tecnico (ha militato a lungo nel club basco come giocatore).

Queste le sue parole: "Il mio futuro in dubbio per il mio legame con l'Athletic? No, non c'entra niente con me. Sono tifoso, perché è la mia squadra, ma no, non influisce sulla mia situazione attutale. L'ho detto tante volte, sono molto felice qui. Ho un ottimo rapporto con il club ed è vero che dovremo prendere una decisione in merito, ma è una situazione che ho vissuto per la maggior parte dei miei anni da allenatore. Non è una novità per me".

Sulla sfida di oggi: "Penso sia stata una partita molto divertente. Penso che abbiamo giocato bene. Abbiamo avuto dei buoni momenti, dei buoni spunti. È vero che non ci è voluto molto per creare occasioni e diventare pericolosi, quindi sono contento della prestazione. È sempre un buon punto quando si affronta il Manchester United. È vero che, guardando al quadro generale, sono cinque pareggi consecutivi e questo non ti dà molto in classifica, soprattutto nel finale, quando cercavamo la vittoria".

Sulla rimonta per ben due volte: "È successo spesso in questa stagione. Credo che siamo una squadra che di solito gioca partite piuttosto aperte, il primo gol non è così decisivo come potrebbe accadere in altre partite. Oggi lo abbiamo dimostrato. Speravamo di giocare un po' di più, soprattutto contro una squadra in 10. Credo che abbiamo fatto delle buone cose, soprattutto la prima occasione di Rayan, contro squadre come questa bisogna saperla sfruttare".