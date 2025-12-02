L'esultanza di Duran nel derby fa scalpore: il colombiano ha afferrato le parti intime

Fenerbahçe e Galatasaray hanno pareggiato 1-1 ieri nella sfida della 14ª giornata della Super Lig turca, in un match che ha confermato il fascino e la tensione del grande derby di Istanbul. Il protagonista della serata è stato il colombiano Jhon Duran, autore del gol del pareggio in pieno recupero e del discusso festeggiamento che ha fatto discutere la Turchia calcistica.

Al 95° minuto, con il Galatasaray in vantaggio 1-0, il Fenerbahçe ha avuto a disposizione un calcio di punizione. Cross in area e colpo di testa preciso di Durán sul secondo palo e Cakir battuto. L’esultanza dell’attaccante, che si è afferrato le parti intime salendo su un cartellone pubblicitario, ha subito scatenato polemiche. Il Galatasaray ha annunciato l’intenzione di presentare un reclamo alla Federazione Turca di Calcio per chiedere una sanzione nei confronti del colombiano, arrivato al Fenerbahçe a giugno dall’Al Nassr, club che lo aveva acquistato a gennaio 2025 per 77 milioni di euro dopo la sua esperienza all’Aston Villa.

Con questo pareggio, il Fenerbahçe resta al secondo posto in campionato, a un punto dalla vetta occupata dal Galatasaray, che continua a guidare la classifica della Super Lig anche se non sembra più imbattibile come in passato. Al terzo posto, distante due lunghezze, c'è invece il Trabzonspor.