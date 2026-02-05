Nuovo cambio di maglia per Jhon Duran: il colombiano lascia la Turchia e vola in Russia

Jhon Duran cambia ancora squadra a metà stagione. Il giovane attaccante colombiano, di proprietà dell’Al-Nassr, si prepara a concludere la stagione allo Zenit San Pietroburgo, interrompendo così il prestito al Fenerbahçe.

Duran, 22 anni, aveva raggiunto l’Arabia Saudita un anno fa lasciando a sorpresa ll’Aston Villa. Dopo aver segnato 12 gol in 18 partite con la squadra di Cristiano Ronaldo, era stato ceduto in Turchia, dove ha realizzato 5 reti e fornito 2 assist in 21 partite complessive in tutte le competizioni.

Nonostante la giovane età, la carriera di Duran è già fonte di discussione visti i continui cambiamenti, testimonianza di un talento riconosciuto ma "instabile": oltre alla Colombia, ha giocato negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Arabia Saudita, in Turchia e ora si prepara a un’esperienza in Russia. Questa varietà di campionati e contesti gli ha permesso di accumulare esperienza internazionale e di adattarsi rapidamente a diversi stili di gioco, ma rischia di compromettere il suo futuro nel calcio che conta.