La finale di Coppa d'Africa è un film: Brahim sbaglia il rigore, Senegal-Marocco ai supplementari
TUTTO mercato WEB
Incredibile il finale della Coppa d'Africa. Da film, di quelli assurdi, surreali. Negli ultimi minuti succede qualcosa di pazzesco, inimmaginabile. L'arbitro fischia un rigore molto discutibile al Marocco, il CT del Senegal Thiaw decide di ritirare la squadra. Solo Manè resta in campo.
Dopo venti minuti circa con il gioco fermo, il c.t. torna sulla sua decisione. Anche perché per il Senegal pena la squalifica in Coppa d'Africa. Brahim Diaz si presenta sul dischetto del rigore. Tenta il cucchiaio: Mendy, portiere del Senegal, resta lì e blocca. Si resta 0-0. E si va ai supplementari.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
1 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"