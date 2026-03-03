Marocco, Regragui a Rabat per firmare la risoluzione. Sacramento nello staff di Ouahbi
Il ciclo di Walid Regragui alla guida del Marocco è giunto ai titoli di coda. Il tecnico si trova a Rabat per firmare la risoluzione del contratto: restano soltanto gli ultimi dettagli amministrativi prima dell’ufficializzazione da parte della Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).
Parallelamente, la federazione sta già lavorando alla riorganizzazione dello staff tecnico. L’idea è quella di integrare Joao Sacramento nel team di Mohamed Ouahbi, l'allenatore dell'Under-20 che dovrebbe prendere le redini della nazionale in vista del Mondiale. I contatti tra il tecnico portoghese e i vertici federali sono già avvenuti e le discussioni proseguono in modo costruttivo.
Dopo la delusione della finale di Coppa d'Africa persa in casa contro il Senegal, il Marocco saluta uno dei CT più importanti della sua storia recente, artefice della grande cavalcata che portò al 4° posto in Qatar nell'ultima Coppa del Mondo.
