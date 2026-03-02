La scoppola dall'Atalanta allontana Schlotterbeck dal Borussia Dortmund: nel futuro c'è il Real?
Il nome di Nico Schlotterbeck sta guadagnando sempre più spazio nei radar dei top club europei. Il difensore del Borussia Dortmund, 26 anni, è considerato uno dei profili più interessanti per rinforzare il reparto arretrato del Real Madrid nella prossima stagione.
Schlotterbeck è legato al Dortmund da un contratto valido fino al 2027, ma finora ha respinto le proposte di rinnovo avanzate dal club tedesco. Un segnale che, in Germania, viene interpretato come l’anticamera di una separazione. Secondo Bild, dopo l’eliminazione dalla Champions League contro l’Atalanta – gara che il centrale ha saltato per squalifica – la distanza tra le parti sarebbe aumentata, rendendo più probabile un addio in estate rispetto a una firma sul prolungamento.
La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 50 milioni di euro, cifra importante ma in linea con il mercato dei difensori di alto livello. Il Real vede in Schlotterbeck una soluzione ideale in vista dei cambiamenti in difesa: David Alaba è destinato a lasciare il club, mentre il futuro di Antonio Rüdiger, in scadenza di contratto, resta incerto.
Attenzione però alla concorrenza. Anche il Liverpool segue con interesse l’evolversi della situazione, pronto a inserirsi nella corsa. L’estate si avvicina e il destino di Schlotterbeck sembra sempre più lontano da Dortmund.
