Real, in estate possibile duello con il Barcellona: nel mirino c'è un difensore tedesco

Il Real Madrid continua a vivere una stagione fatta di alti e bassi. L’arrivo in panchina di Alvaro Arbeloa ha portato segnali discordanti, non sufficienti a dissipare tutti i dubbi, soprattutto in un reparto che da mesi rappresenta il vero tallone d’Achille dei Blancos: la difesa. Gli infortuni hanno falcidiato la retroguardia madrilena. David Alaba ed Éder Militão hanno trascorso più tempo in infermeria che in campo nelle ultime stagioni, mentre Antonio Rüdiger alterna prestazioni solide a passaggi a vuoto. Anche il giovane Raúl Asencio fatica a convincere, e l’innesto di Dean Huijsen non ha ancora prodotto l’impatto sperato.

Obiettivi vecchi e nuovi... e concorrenza - Per questo motivo la dirigenza è al lavoro da mesi per individuare un rinforzo di livello in vista dell’estate. Dopo il tramonto delle piste che portavano a Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté e Marc Guéhi, il nome che ora scalda la capitale spagnola è quello di Nico Schlotterbeck. Il centrale del Borussia Dortmund, sotto contratto fino al 2027 e valutato circa 50 milioni di euro, è considerato il profilo ideale: mancino, leader difensivo, nel pieno della maturità calcistica. Secondo la stampa iberica, il Real lo avrebbe inserito in cima alla lista dei desideri, pronto anche a bruciare la concorrenza del Barcellona, che in passato aveva mostrato interesse ma oggi sembra orientato su altri obiettivi offensivi.

Schlotterbeck potrebbe essere la pedina chiave per restituire solidità a un reparto che, finora, sta creando più di qualche grattacapo.