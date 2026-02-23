Schlotterbeck fra Dortmund e Spagna, il dg Cramer: "Fiducioso sul rinnovo"

Il Borussia Dortmund non ha intenzione di perdere il difensore centrale Nico Schlotterbeck nel corso della prossima finestra estiva dei trasferimenti ed è per questo al lavoro per blindare il classe ‘99 che ha un contratto in scadenza nel 2027. A parlarne è stato in questi giorni il direttore generale del club giallonero Carsten Cramer in un’intervista alla Bild.

“Il Rinnovo? Sono fiducioso e Nico non mi dà la sensazione che questa fiducia sia infondata. Gli abbiamo presentato cifre allettanti. - ha spiegato Cramer – Naturalmente il giocatore ha il diritto di trovare la soluzione economica migliore per sé”.

Secondo la stampa tedesca il centrale difensivo sarebbe titubante in merito all’allungare il rapporto con il Borussia Dortmund viste anche le voci insistenti che lo vogliono nel mirino delle due big di Spagna – Real Madrid e Barcellona – che potrebbero mettere sul piatto un contratto economicamente più allettante per il nazionale tedesco.