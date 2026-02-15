Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tudor al Tottenham grazie anche alla Juventus: l'8 gennaio aveva risolto il suo contratto

Alessio Del Lungo
Oggi alle 21:41Serie A
Alessio Del Lungo

Igor Tudor ha firmato con il Tottenham, ma com'è possibile se in questa stagione ha allenato la Juventus? Per fare chiarezza ricordiamo che lo scorso 8 gennaio il tecnico croato ha risolto il suo contratto con i bianconeri, la cui durata prevedeva che rimanesse sulla panchina della Vecchia Signora fino almeno al 2027, con un'opzione anche per il 2028.

In questo modo la Juventus ha potuto alleggerire il suo bilancio e lui ha potuto impegnarsi con un altro club. Il regolamento prevede che non possa firmare nella stessa annata calcistica con un'altra società di Serie A, ma non c'è nessun vincolo per quanto riguarda la Premier League. L'esonero invece era arrivato il 27 ottobre 2025, dopo la sconfitta per 1-0 a Roma contro la Lazio.

Tempi che sembrano lontanissimi, soprattutto considerando il rendimento attuale della squadra di Luciano Spalletti. Con il tecnico di Certaldo, come dimostrato a San Siro contro l'Inter, la Juventus ha ritrovato un'identità e sembra aver intrapreso, questa volta per davvero, la strada giusta per il futuro.

