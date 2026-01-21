La Top11 della Coppa d'Africa: ci sono Brahim Diaz e Manè. Lookman unico 'italiano'

La Confederazione Calcistica Africana ha annunciato la formazione ideale dell’ultima Coppa d’Africa dove ovviamente la fanno da padrone le due finaliste ovvero il Senegal vincitore della competizione e il Marocco. “La squadra del torneo - come si legge nella nota della CAF, è stata selezionata in seguito a un'analisi tecnica approfondita condotta dal CAF TSG, che ha implementato un modello di valutazione completamente integrato durante tutta la competizione Questo processo ha combinato valutazioni in remoto e in loco, supportate da piattaforme di dati in tempo reale, feed video multi-angolazione e analisti video dedicati, garantendo una revisione completa e oggettiva delle prestazioni durante l'intero torneo”.

Il Marocco viene rappresentato dal portiere Yassine Bounou, dai difensori Achraf Hakimi e Noussair Mazraoui e dall’attaccante, e capocannoniere della competizione Brahim Diaz nonostante l’ex milanista abbia fallito il rigore che avrebbe probabilmente permesso ai nordafricani di conquistare il titolo davanti al proprio pubblico.

Il Senegal invece è rappresentato dal difensore Moussa Niakhaté, dai centrocampisti Pape Gueye e Idrissa Gueye e dall'attaccante Sadio Mané, nominato miglior giocatore del torneo. C’è spazio poi anche per la Nigeria, classificatasi terza, con la presenza del difensore Calvin Bassey, l'ala Ademola Lookman e l'attaccante Victor Osimhen. Anche la Serie A dunque ha un rappresentante nella formazione ideale del torneo:

Portiere

Yassine Bounou (Marocco)

Difensori

Achraf Hakimi (Marocco)

Moussa Niakhaté (Senegal)

Calvin Bassey (Nigeria)

Noussair Mazraoui (Marocco)

Centrocampisti

Ademola Lookman (Nigeria)

Pape Gueye (Senegal)

Idrissa Gueye (Senegal)

Attaccanti

Brahim Díaz (Marocco)

Victor Osimhen (Nigeria)

Sadio Mané (Senegal)