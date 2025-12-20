LaLiga, le formazioni ufficiali di Real Madrid-Siviglia: Xabi Alonso lancia il tridente pesante
Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Real Madrid-Siviglia, gara valida per la 17esima giornata della Liga. Ecco le scelte dei due tecnici:
Real Madrid (4-3-3): Courtois; Asencio, Huijsen, Rüdiger, Fran; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius
Siviglia (5-3-2): Odysseas; Juanlu, Carmona, Gudelj, Marcao, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Alexis, Isaac.
