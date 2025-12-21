LaLiga, continua la 17esima giornata: in campo Barcellona e Atletico Madrid
La 17ª giornata della Liga entra nel vivo con un programma domenicale ricco di sfide decisive, sia in chiave titolo sia nella lotta per l’Europa e la salvezza. Il piatto forte è senza dubbio Villarreal-Barcellona. I blaugrana guidano la classifica ma hanno il Real Madrid a un solo punto di distanza e non possono permettersi passi falsi in una trasferta storicamente complicata. Il Villarreal, terzo, sogna l’aggancio alle prime posizioni e vuole confermarsi come vera alternativa alle due grandi.
Grande attenzione anche per Girona-Atletico Madrid. I Colchoneros, quarti, vanno a caccia di punti pesanti per restare in scia del Villarreal, mentre il Girona è invischiato nella zona bassa e ha bisogno di un risultato di prestigio per rilanciarsi. In ottica europea spicca Betis Siviglia-Getafe. Gli andalusi cercano continuità per restare nella parte sinistra della classifica, mentre il Getafe, a metà graduatoria, vuole dare seguito al buon rendimento recente.
Sfida delicata in chiave salvezzza tra Elche e Rayo Vallecano, due squadre vicinissime in classifica e bisognose di punti per allontanarsi dalle zone calde. Il turno si chiuderà lunedì con Athletic Bilbao-Espanyol, confronto interessante tra due squadre che puntano a consolidare le proprie ambizioni europee.
LaLiga, 17a giornata
Venerdì 19 dicembre
Valencia - Maiorca 1-1
Sabato 20 dicembre
Oviedo - Celta Vigo 0-0
Levante - Real Sociedad 1-1
Osasuna - Alaves 3-0
Real Madrid - Siviglia 2-0
Domenica 21 dicembre
Girona - Atletico Madrid
Villarreal - Barcellona
Elche - Vallecano
Betis Siviglia - Getafe
Lunedì 22 dicembre
Athletic Bilbao - Espanyol
Classifica aggiornata
1. Barcellona 43 punti*
2. Real Madrid 42*
3. Villarreal 35
4. Atletico Madrid 34*
5. Espanyol 30
6. Betis Siviglia 25
7. Athletic Bilbao 23*
8. Celta Vigo 23*
9. Siviglia 20*
10. Getafe 20
11. Elche 19
12. Alaves 18*
13. Vallecano 18
14. Maiorca 18*
15. Osasuna 18*
16. Real Sociedad 17*
17. Valencia 16*
18. Girona 15
19. Oviedo 11*
20. Levante 10*
*una gara in più