LaLiga, continua la 17esima giornata: in campo Barcellona e Atletico Madrid

La 17ª giornata della Liga entra nel vivo con un programma domenicale ricco di sfide decisive, sia in chiave titolo sia nella lotta per l’Europa e la salvezza. Il piatto forte è senza dubbio Villarreal-Barcellona. I blaugrana guidano la classifica ma hanno il Real Madrid a un solo punto di distanza e non possono permettersi passi falsi in una trasferta storicamente complicata. Il Villarreal, terzo, sogna l’aggancio alle prime posizioni e vuole confermarsi come vera alternativa alle due grandi.

Grande attenzione anche per Girona-Atletico Madrid. I Colchoneros, quarti, vanno a caccia di punti pesanti per restare in scia del Villarreal, mentre il Girona è invischiato nella zona bassa e ha bisogno di un risultato di prestigio per rilanciarsi. In ottica europea spicca Betis Siviglia-Getafe. Gli andalusi cercano continuità per restare nella parte sinistra della classifica, mentre il Getafe, a metà graduatoria, vuole dare seguito al buon rendimento recente.

Sfida delicata in chiave salvezzza tra Elche e Rayo Vallecano, due squadre vicinissime in classifica e bisognose di punti per allontanarsi dalle zone calde. Il turno si chiuderà lunedì con Athletic Bilbao-Espanyol, confronto interessante tra due squadre che puntano a consolidare le proprie ambizioni europee.

LaLiga, 17a giornata

Venerdì 19 dicembre

Valencia - Maiorca 1-1

Sabato 20 dicembre

Oviedo - Celta Vigo 0-0

Levante - Real Sociedad 1-1

Osasuna - Alaves 3-0

Real Madrid - Siviglia 2-0

Domenica 21 dicembre

Girona - Atletico Madrid

Villarreal - Barcellona

Elche - Vallecano

Betis Siviglia - Getafe

Lunedì 22 dicembre

Athletic Bilbao - Espanyol

Classifica aggiornata

1. Barcellona 43 punti*

2. Real Madrid 42*

3. Villarreal 35

4. Atletico Madrid 34*

5. Espanyol 30

6. Betis Siviglia 25

7. Athletic Bilbao 23*

8. Celta Vigo 23*

9. Siviglia 20*

10. Getafe 20

11. Elche 19

12. Alaves 18*

13. Vallecano 18

14. Maiorca 18*

15. Osasuna 18*

16. Real Sociedad 17*

17. Valencia 16*

18. Girona 15

19. Oviedo 11*

20. Levante 10*

*una gara in più