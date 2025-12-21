Premier League, prosegue la 17a giornata: si gioca Aston Villa-Manchester United
Continua la 17esima giornata di Premier League. Oggi si gioca Aston Villa-Manchester United, con i Villans che vogliono provare a consolidare il loro terzo posto in classifica. Di fronte ci sarà uno United chiamato a dare continuità ai propri risultati per rientrare con forza nella corsa europea. Una gara che promette intensità e qualità, con punti pesanti in palio soprattutto per gli ospiti.
Lunedì 22 dicembre toccherà invece a Fulham-Nottingham Forest, match cruciale in chiave salvezza. I londinesi cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona calda, mentre il Forest è chiamato a reagire per uscire dalle sabbie mobili della parte bassa della classifica. Una sfida più tattica e nervosa, dove l’attenzione agli episodi potrebbe fare la differenza.
LA 17a GIORNATA DI PREMIER LEAGUE
Sabato 20 dicembre
Newcastle-Chelsea 2-2
Bournemouth-Burnley 1-1
Brighton-Sunderland 0-0
Manchester City-West Ham 3-0
Wolverhampton-Brentford 0-2
Tottenham-Liverpool 1-2
Everton-Arsenal 0-1
Leeds-Crystal Palace 4-1
Domenica 21 dicembre
Aston Villa-Manchester United
Lunedì 22 dicembre
Fulham-Nottingham Forest
Classifica
1. Arsenal 39*
2. Manchester City 37*
3. Aston Villa 33
4. Chelsea 29*
5. Liverpool 29*
6. Sunderland 27*
7. Crystal Palace 26*
8. Manchester United 26
9. Everton 24*
10. Brighton 24*
11. Tottenham 23*
12. Newcastle 23*
13. Brentford 23*
14. Bournemouth 22*
15. Fulham 20
16. Leeds 19*
17. Nottingham 18
18. West Ham 13*
19. Burnley 11*
20. Wolverhampton 2*
*una partita in più