PSG, Luis Enrique applaude i suoi: "Mai facile giocare contro un club di un'altra divisione"

Tutto facile per il Paris Saint Germain che piega per 4-0 il Fontenay e si conquista il pass per i sedicesimi di finale di Coppa di Francia. Decisivi per i transalpini Doue, Dembele su rigore, poi la doppietta di Ramos nella ripresa. Al termine del match il tecnico della formazione parigina, Luis Enrique, ha parlato così ai microfoni ufficiali del club: “È fantastico giocare in uno stadio come quello di Nantes.

Penso che quando giochi contro una squadra di un'altra divisione non sia mai facile e devi rimanere vigile e concentrato sulla partita. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro e siamo contenti”.

Poi, sugli obiettivi futuri, ha aggiunto. “Il nostro obiettivo è cercare di vincere ogni trofeo e siamo felici di aver vinto l'ultima partita di questo 2025 davvero speciale per tutti i tifosi del PSG, e anche per noi. Siamo felici di trascorrere le vacanze di Natale e spero di tornare con ancora più ambizione per vincere altri trofei”.