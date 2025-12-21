Le avvisaglie c'erano e ieri il Bernabeu è esploso contro Vinicius. Lui 'risponde' sui social

Qualche fischio si era già sentito negli scorsi giorni ma forse ieri sera si è raggiunto un punto di non ritorno. Nonostante la vittoria per 2-0 raccolta dal Real Madrid contro il Siviglia e il momentaneo -1 dal Barcellona, il Bernabeu ha perso la pazienza nei confronti di Vinicius Junior, ieri peraltro capitano dei Blancos. Al momento del cambio per Gonzalo Garcia all’83’, i tifosi madrileni hanno subissato l’esterno brasiliano di fischi.

Dal canto suo Vinicius non ha fatto gesti plateali come quelli al momento del cambio contro il Barcellona: ha camminato lentamente verso l’uscita del campo e ha anche abbracciato Xabi Alonso prima di sedersi in panchina. La ‘risposta’ ai tifosi però è comunque arrivata pochi minuti dopo la fine del match via social. Vinicius infatti ha rimosso la sua foto profilo di Instagram che lo ritraeva con in mano la maglia del Real Madrid e l’ha sostituita con una in cui lo si vede con il Brasile. Inoltre, ha pubblicato un post in cui è ritratto con la fascia di capitano al braccio e un testo che racchiude tanto, pur essendo privo di parole. “…” il commento del numero 7: tre puntini enigmatici che mettono a nudo tutta la sua delusione e rabbia.

“I tifosi sono liberi di esprimere le proprie opinioni. Con Vini ci siamo salutati tutti negli spogliatoi, non ne abbiamo parlato”, ha commentato nel post partita il tecnico Xabi Alonso, provando a gettare un po’ di acqua sul fuoco in conferenza stampa. Ma la verità è che il 2025 si è chiuso con i fischi del Bernabeu indirizzati al suo giocatore più chiacchierato e discusso, anche in ottica mercato.