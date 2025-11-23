Esame Musso, Simeone non vede più Raspadori: Getafe-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali
Prosegue la 13esima giornata di LaLiga. L’Atletico Madrid fa visita al Getafe con un undici in cui spiccano le assenze di Oblak e Giuliano: è il momento dell'ex Atalanta Musso dal 1' tra i pali dei colchoneros contro una delle squadre più dure del campionato spagnolo. In avanti Baena alle spalle di Julián Alvarez unica punta di riferimento, mentre l'ex Napoli Raspadori si accomoda in panchina. Brutto segnale per l'attaccante italiano classe 2000 che ha racimolato solamente 14 minuti nelle ultime 6 partite dell'Atleti.
Con la vittoria di ieri del Villarreal, i colchoneros hanno l'obbligo di non fallire la trasferta di oggi per mantenere il passo del Submarino Amarillo e del podio.
Formazioni ufficiali
GETAFE (5-4-1): Soria; J.Iglesias, Abqar, Djené, Duarte, Rico; Liso, Milla, Arambarri, M.Martin; Mayoral.
Allenatore: Bordalas.
ATLETICO MADRID (4-4-1-1): Musso; Molina, Giménez, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Barrios, Koke, Nico; Baena; Julián Alvarez.
A disposizione: De Luis, Esquivel, Hancko, Galan, Publik, Thiago Almada, Cardoso, Gallagher, Raspadori, Sorloth, C.Martin, Griezmann.
Allenatore: Simeone.
IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Valencia-Levante 1-0
Sabato 22 novembre
Alaves-Celta Vigo 0-1
Barcellona-Athletic Bilbao 4-0
Osasuna-Real Sociedad 1-3
Villarreal-Maiorca 2-1
Domenica 23 novembre
Oviedo-Rayo Vallecano 0-0
Betis-Girona (16.15)
Getafe-Atletico Madrid (18.30)
Elche-Real Madrid (21.00)
Lunedì 24 novembre
Espanyol-Siviglia (21.00)
LA CLASSIFICA
1. Barcellona 31 punti*
2. Real Madrid 31
3. Villarreal 29*
4. Atletico Madrid 25
5. Betis Siviglia 20
6. Espanyol 18
7. Getafe 17
8. Athletic Bilbao 17*
9. Siviglia 16
10. Real Sociedad 16*
11. Celta Vigo 16*
12. Vallecano 16*
13. Elche 15
14. Alaves 15*
15. Valencia 13*
16. Maiorca 12*
17. Osasuna 11*
18. Girona 10
19. Levante 9*
20. Oviedo 9*
*una gara in più