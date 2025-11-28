Brasile, che batosta per Hernan Crespo. Il suo Sao Paulo perde 6-0 al Maracana
Notte da incubo per Hernan Crespo alla guida del Sao Paulo. Nella gara valida per la 36ª giornata del Brasileirao, arriva un terribile ko contro il Fluminense. Al Maracanã finisce 6-0 con l'uruguayano Agustin Canobbio autore di una doppietta. Di Martinelli, Nonato, John Kennedy e Serna le altre reti. Di seguito la classifica aggiornata:
CLASSIFICA
1. Flamengo 75
2. Palmeiras 70
3. Cruzeiro 68
4. Mirassol 63
5. Fluminense 58
6. Botafogo 58
7. Bahia 56
8. Sao Paulo 28
9. Gremio 46
10. Bragantino 45
11. Corinthians 45
12. Atlético Mineiro 45
13. Vasco da Gama 42
14. Ceara 42
15. Internacional 41
16. Vitoria 39
17. Santos 38
18. Fortaleza 37
19. Juventude 33
20. Recife 17
