LaLiga, il Celta Vigo passeggia e flirta ancora con l'Europa: tris al Rayo Vallecano
Senza storia la partita tra Celta Vigo e Rayo Vallecano, valevole per la ventesima giornata de LaLiga. A fine primo tempo Carreira pre le marcature, nella ripresa Zaragoza su rigore e Rueda chiudono la contesa in favore dei padroni di casa galiziani. Con questi tre punti il Celta aggancia il sesto posto del Betis e continua a sognare il ritorno in Europa. Il Rayo resta undicesimo, a pari punti con l'Osasuna a quota 22.
Venerdì 16 gennaio
Espanyol - Girona 0-2
Sabato 17 gennaio
Real Madrid - Levante 2-0
Maiorca - Athletic Club 3-2
Osasuna - Real Oviedo 3-2
Real Betis - Villarreal 2-0
Domenica 18 gennaio
Getafe - Valencia 0-1
Atletico Madrid - Alaves 1-0
Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0
Real Sociedad - Barcellona ore 21:00
Lunedì 19 gennaio
Elche - Siviglia ore 21:00
Questa la classifica de LaLiga
1. Barcellona — 49 punti (19 partite giocate)
2. Real Madrid — 48 (20)
3. Villarreal — 41 (19)
4. Atlético Madrid — 41 (20)
5. Espanyol — 34 (20)
6. Betis — 32 (20)
7. Celta Vigo — 32 (20)
8. Atletico Bilbao — 24 (20)
9. Girona — 24 (20)
10. Elche — 23 (19)
11. Osasuna — 22 (20)
12. Rayo Vallecano — 22 (20)
13. Real Sociedad — 21 (19)
14. Mallorca — 21 (20)
15. Getafe — 21 (20)
16. Siviglia — 20 (19)
17. Valencia — 20 (20)
18. Alavés — 19 (20)
19. Levante — 14 (19)
20. Real Oviedo — 13 (20)