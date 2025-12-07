Liga, l'Elche inguaia il Girona: 3-0 con doppietta di Rafa Mir. La classifica
Prosegue la 15^ giornata nella Liga spagnola. L'Elche apre la domenica del campionato iberico tramortendo il Girona con un secco 3-0. Gol di German Valera al 40' e doppietta di Rafa Mir al 51' ed al 57'.
La squadra di Michel con questa sconfitta dunque rimane pienamente invischiata nella zona rossa, nella lotta salvezza: il Girona è terz'ultimo con 12 punti. Balzo dell'Elche che sale invece al nono posto con 19 punti. Vediamo di seguito i risultati e la classifica della Liga spagnola.
LALIGA - 15ª GIORNATA
Oviedo-Maiorca 0-0
Villarreal-Getafe 2-0
Alaves-Real Sociedad 1-0
Real Betis-Barcellona 3-5
Athletic-Atletico Madrid 1-0
Elche-Girona 3-0
Valencia-Siviglia
Espanyol-Rayo Vallecano
Real Madrid-Celta Vigo
Osasuna-Levante
CLASSIFICA
1. Barcellona 40**
3. Real Madrid 36*
2. Villarreal 35*
4. Atletico Madrid 31**
5. Betis 24*
6. Espanyol 24
7. Athletic Bilbao 23**
8. Getafe 20*
9. Elche 19*
10. Alavés 18*
11. Real Sociedad 16*
12. Siviglia 16
13. Celta Vigo 16
14. Rayo Vallecano 16
15. Maiorca 14*
16. Valencia 13
17. Osasuna 12
18. Girona 12*
19. Oviedo 10*
20. Levante 9
* una partita in più
** due partite in più