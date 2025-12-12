Bundesliga, il Lipsia perde 3-1 a Berlino: il Bayern resta a +8 e domenica può allungare
Brutta battuta d’arresto per il Lipsia nell'anticipo del 14° turno di Bundesliga. La squadra di Werner, seconda in classifica dietro il Bayern Monaco, si presentava a Berlino per affrontare l’Union con l’obiettivo di rimanere in scia dei bavaresi, ma il risultato finale ha premiato i padroni di casa con un netto 3-1.
Dopo una prima frazione equilibrata, è Burke a rompere l’equilibrio al 57’ con un gol che porta in vantaggio l’Union Berlino. Il Lipsia reagisce subito con il giovane talento francese Tidiam Gomis, che firma l’1-1 appena tre minuti più tardi. La gioia dei biancorossi dura però poco: al 64’ Ansah riporta avanti i locali, sfruttando una disattenzione della difesa ospite. A chiudere i conti ci pensa Skarke nei minuti di recupero (90’+3), siglando il 3-1 definitivo e regalando una vittoria di prestigio all’Union.
Union Berlino - Lipsia 3-1
Eintracht Francoforte - Augusta
Hoffenheim - Amburgo
Borussia Monchengladbach - Wolfsburg
St. Pauli - Heidenheim
Bayer Leverkusen - Colonia
Friburgo - Borussia Dortmund
Bayern Monaco - Magonza
Werder Brema - Stoccarda
Classifica
Bayern 37
RB Lipsia 29
Dortmund 28
Leverkusen 23
Hoffenheim 23
Stoccarda 22
Francoforte 21
Union Berlino 18
Colonia 16
Friburgo 16
Monchengladbach 16
Werder Brema 16
Amburgo 15
Augusta 13
Wolfsburg 12
Heidenheim 11
St. Pauli 8
Magonza 6