Effetto Carrick al Man United, Shaw svela il segreto: "Ha portato tanti cambiamenti"

L’effetto cambio in panchina è sotto gli occhi di tutti a Old Trafford. Il Manchester United continua a correre e centra la quarta vittoria consecutiva sotto la guida di Michael Carrick, l’ultima arrivata con il 2-0 rifilato al Tottenham nella venticinquesima giornata di Premier League. Un successo che rafforza il nuovo corso dopo l’addio di Ruben Amorim e alimenta entusiasmo nello spogliatoio.

Tra i più soddisfatti c’è Luke Shaw, che nel post-partita ha raccontato l’impatto del nuovo allenatore: “Ha portato tanti cambiamenti, ma il più importante è che conosce questo club e sa cosa serve per vincere. Qui da giocatore ha conquistato molto e capisce perfettamente l’ambiente. Sa come tirare fuori il meglio da ognuno di noi e ci riesce davvero. Vincere fa stare tutti meglio, la fiducia cresce e il merito è anche delle richieste quotidiane che ci fa”.



Il terzino ha poi sottolineato l’unità del gruppo, indicandola come uno dei segreti del momento positivo: “Conta chi parte titolare, ma anche chi entra. Quando segniamo festeggiano tutti, pure quelli in panchina. Se scendiamo in campo così, lottando uno per l’altro, è tutto più semplice”.

Shaw, però, frena gli entusiasmi e guarda avanti: “Non possiamo mollare adesso. Niente celebrazioni: dobbiamo restare concentrati, recuperare in fretta e prepararci al prossimo impegno”. Il riferimento è alla sfida di martedì contro il West Ham, altro banco di prova per misurare la solidità del nuovo United targato Carrick.