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Levante-Siviglia, un finale pazzesco: 1-2 al 92', i padroni di casa fanno 3-3 al 100'

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
ieri alle 23:06Calcio estero
12.10.2026 23:06Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Una partita con un finale che resterà nella memoria per tanto tempo. Levante-Siviglia è terminata 3-3 ma al 92' il punteggio era di 2-1 per gli ospiti; nel pazzesco recupero è successo di tutto, con altre tre reti ed emozioni da una parte e dall'altra.

Ure e Correia avevano portato gli andalusi sullo 0-2 prima dell'ora di gioco, ma Ivan Romero aveva trovato il gol che aveva riaperto i giochi. Al 92' pareggio di Dela, al 95' nuovo vantaggio ospite con Isaac Romero (espulso subito dopo per l'esultanza) e al 100' l'incredibile rete definitiva di Ndukwe.

L’8ª giornata de LaLiga
Venerdì 9 ottobre
Malaga - Espanyol 1-1

Sabato 10 ottobre
Rayo Vallecano - Athletic Club sospesa
Alaves - Atletico Madrid 1-2
Barcellona - Getafe 3-0
Real Madrid - Villarreal 1-0

Domenica 11 ottobre
Elche - Celta Vigo 0-0
Real Sociedad - Deportivo La Coruna 3-2
Real Betis - Osasuna 5-2
Racing Santander - Valencia 2-2

Lunedì 12 ottobre
Levante - Siviglia 3-3

La classifica de LaLiga
1. Barcellona 24 punti (8 partite)
2. Atletico Madrid 19 (8)
3. Betis Siviglia 19 (8)
4. Real Madrid 18 (8)
5. Siviglia 14 (8)
6. Real Sociedad 13 (8)
7. Alaves 11 (8)
8. Deportivo La Coruña 10 (8)
9. Celta Vigo 8 (8)
10. Athletic Bilbao 8 (6)
11. Villarreal 8 (8)
12. Espanyol 8 (8)
13. Rayo Vallecano 8 (7)
14. Getafe 8 (8)
15. Osasuna 8 (8)
16. Racing Santander 8 (8)
17. Elche 6 (8)
18. Levante 6 (7)
19. Valencia 5 (6)
20. Malaga 4 (8)

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