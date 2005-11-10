Levante-Siviglia, un finale pazzesco: 1-2 al 92', i padroni di casa fanno 3-3 al 100'

Una partita con un finale che resterà nella memoria per tanto tempo. Levante-Siviglia è terminata 3-3 ma al 92' il punteggio era di 2-1 per gli ospiti; nel pazzesco recupero è successo di tutto, con altre tre reti ed emozioni da una parte e dall'altra.

Ure e Correia avevano portato gli andalusi sullo 0-2 prima dell'ora di gioco, ma Ivan Romero aveva trovato il gol che aveva riaperto i giochi. Al 92' pareggio di Dela, al 95' nuovo vantaggio ospite con Isaac Romero (espulso subito dopo per l'esultanza) e al 100' l'incredibile rete definitiva di Ndukwe.

L’8ª giornata de LaLiga

Venerdì 9 ottobre

Malaga - Espanyol 1-1

Sabato 10 ottobre

Rayo Vallecano - Athletic Club sospesa

Alaves - Atletico Madrid 1-2

Barcellona - Getafe 3-0

Real Madrid - Villarreal 1-0

Domenica 11 ottobre

Elche - Celta Vigo 0-0

Real Sociedad - Deportivo La Coruna 3-2

Real Betis - Osasuna 5-2

Racing Santander - Valencia 2-2

Lunedì 12 ottobre

Levante - Siviglia 3-3

La classifica de LaLiga

1. Barcellona 24 punti (8 partite)

2. Atletico Madrid 19 (8)

3. Betis Siviglia 19 (8)

4. Real Madrid 18 (8)

5. Siviglia 14 (8)

6. Real Sociedad 13 (8)

7. Alaves 11 (8)

8. Deportivo La Coruña 10 (8)

9. Celta Vigo 8 (8)

10. Athletic Bilbao 8 (6)

11. Villarreal 8 (8)

12. Espanyol 8 (8)

13. Rayo Vallecano 8 (7)

14. Getafe 8 (8)

15. Osasuna 8 (8)

16. Racing Santander 8 (8)

17. Elche 6 (8)

18. Levante 6 (7)

19. Valencia 5 (6)

20. Malaga 4 (8)