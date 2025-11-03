Yamal torna a segnare, la stampa spagnola: "Non riesce ancora a incidere per davvero"

Il Barcellona aveva bisogno come l’aria di tornare a vincere. Dopo la delusione del Clásico, gli uomini di Hansi Flick dovevano reagire contro l’Elche per una questione d’orgoglio ma anche di classifica, visto che il Real Madrid, vittorioso 4-0 sul Valencia, aveva momentaneamente allungato a +8 in vetta alla Liga. Missione compiuta con un successo per 3-1, ma non tutte le note sono state positive.

Gli occhi erano puntati su Lamine Yamal, reduce da una prestazione deludente contro i blancos e limitato da una fastidiosa pubalgia. Il giovane talento blaugrana ha fatto gioire i tifosi aprendo le marcature al 9’, sfruttando un recupero e un assist di Baldé, prima di concludere con potenza e precisione. Un lampo di classe che però non ha cancellato le perplessità. Secondo Mundo Deportivo, "si è visto il desiderio di riscatto, ma il suo livello fisico non gli permette ancora di incidere davvero". L’ex tecnico e commentatore Jorge D’Alessandro è stato ancora più duro su El Chiringuito: "È apparso lento, poco coinvolto nel gioco. Alcune sue disattenzioni hanno rischiato di costare care al Barça".

I numeri confermano il momento difficile: in 88 minuti, solo 2 dribbling riusciti su 5 e il 70,8% di passaggi completati, secondo i dati raccolti da AS. Dati lontani dai suoi standard. Mercoledì, contro il Bruges in Champions League, Lamine Yamal avrà una nuova chance per zittire le critiche. O almeno, provarci.