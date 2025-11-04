Barcellona preoccupato per Yamal: pubalgia e rischio stop per il gioiello blaugrana

Preoccupazione crescente a Barcellona per le condizioni fisiche di Lamine Yamal. Il giovane talento spagnolo soffre infatti di una pubalgia cronica, problema che ne limita la brillantezza e la capacità di incidere in campo. Meno esplosivo e più lento nei movimenti, l’attaccante classe 2007 non è al 100% della forma, e ciò spinge lo staff tecnico blaugrana a valutare una decisione importante: ridurre il suo minutaggio nelle prossime settimane.

Come riportato da Marca, l’allenatore Hansi Flick non ha praticamente mai risparmiato Yamal, impiegandolo in quasi tutte le partite dall’inizio della stagione. La conseguenza è stata un evidente calo fisico, con segnali di affaticamento sempre più chiari. Nella gara di campionato contro l’Elche, il giovane è stato sostituito solo negli ultimi minuti, ma il club catalano sembra intenzionato a gestirlo con maggiore prudenza per evitare complicazioni.

L’obiettivo è permettergli di recuperare pienamente e tornare a offrire quel mix di velocità, tecnica e fantasia che lo ha reso uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Tuttavia, resta da capire come reagirà lo stesso Yamal, abituato a essere protagonista e desideroso di giocare ogni partita.

Al Barça la priorità è chiara: preservare il futuro del suo talento più luminoso, anche a costo di tenerlo più spesso in panchina.