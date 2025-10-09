Ufficiale L'Angers attinge dagli svincolati: Sbai torna in Francia dopo l'esperienza saudita

L’Angers ha annunciato l’ingaggio di Amine Sbai. L’esterno offensivo marocchino ha firmato un contratto biennale con i Noir & Blanc, valido fino a giugno 2027.

Nato a Sidi Kacem (Marocco) il 5 novembre 2000, Sbaï è cresciuto calcisticamente nel Gard, nel sud della Francia. Nel 2019 ha debuttato tra i professionisti con l’Olympique d’Alès in National 3, dove in due stagioni ha messoa segno 12 gol e 2 assist. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione del FC Sète, club di National, che lo ha ingaggiato nel 2021: qui si è imposto rapidamente come titolare,chiudendo l’annata con 6 reti e 3 assist e contribuendo in modo decisivo alla salvezza della squadra.

Le sue qualità hanno convinto il Grenoble, che nell’estate 2022 gli ha offerto il primo contratto da professionista. A soli 21 anni, il talento marocchino ha disputato così una stagione completa in Ligue 2, collezionando 27 presenze e 3 assist. L’anno successivo conferma la sua crescita, segnando 6 gol e servendo 3 assist in 32 partite, diventando uno dei punti di forza del club alpino.

Nell’estate 2024 si trasferisce in Arabia Saudita, all’Al Fateh, dove si adatta subito alla Saudi Pro League. In 26 incontri di campionato si rende protagonista con 5 gol e 4 assist, risultando spesso decisivo. Ora, dopo l’esperienza saudita, Amine Sbaï approda ad Angers da svincolato, pronto a mettere la sua velocità al servizio della squadra, con l’obiettivo di riportare entusiasmo.