Nizza, è crisi totale: 7ª sconfitta di fila con l'Angers e sorpasso subito. Clima ostile dei tifosi

In un'atmosfera ostile in casa propria, l'Allianz Riviera, il Nizza ne esce a pezzi: dopo l'aggressione subita da alcuni giocatori da parte di un gruppo gremito di tifosi ritrovatosi a ridosso del centro sportivo del club la scorsa domenica sera, la banda di Haise incassa la settima sconfitta consecutiva contro l’Angers. E aggrava ulteriormente la sua crisi.

Ancora molto fragili, i giocatori di Nizza hanno alzato bandiera bianca contro degli Angevins e sono caduti di misura per il gol incassato da Belkhdim. Evidente e palpabile la frattura tra gli aquilotti e il suo pubblico. A peggiorare le cose, infine, il sorpasso diretto in classifica e lo scivolone della banda di Haise al dodicesimo posto. Va sempre peggio.

LIGUE 1 - 15ª GIORNATA

Brest-Monaco 1-0

Lille-Marsiglia 1-0

Nantes-Lens 1-2

Tolosa-Strasburgo 1-0

PSG-Rennes 5-0

Nizza-Angers 0-1

Auxerre-Metz

Le Havre-Paris FC

Lorient-Lione

CLASSIFICA

1. Lens 34*

2. Paris Saint-Germain 33*

3. Marsiglia 29*

4. Lilla 29*

5. Lione 24

6. Rennes 24*

7. Monaco 23*

8. Strasburgo 22*

9. Tolosa 20*

10. Brest 19*

11. Angers 19*

12. Nizza 17*

13. Paris FC 15

14. Lorient 14

15. Le Havre 14

16. Nantes 11*

17. Metz 11

18. Auxerre 9

*una gara in più