Nizza, è crisi totale: 7ª sconfitta di fila con l'Angers e sorpasso subito. Clima ostile dei tifosi
In un'atmosfera ostile in casa propria, l'Allianz Riviera, il Nizza ne esce a pezzi: dopo l'aggressione subita da alcuni giocatori da parte di un gruppo gremito di tifosi ritrovatosi a ridosso del centro sportivo del club la scorsa domenica sera, la banda di Haise incassa la settima sconfitta consecutiva contro l’Angers. E aggrava ulteriormente la sua crisi.
Ancora molto fragili, i giocatori di Nizza hanno alzato bandiera bianca contro degli Angevins e sono caduti di misura per il gol incassato da Belkhdim. Evidente e palpabile la frattura tra gli aquilotti e il suo pubblico. A peggiorare le cose, infine, il sorpasso diretto in classifica e lo scivolone della banda di Haise al dodicesimo posto. Va sempre peggio.
LIGUE 1 - 15ª GIORNATA
Brest-Monaco 1-0
Lille-Marsiglia 1-0
Nantes-Lens 1-2
Tolosa-Strasburgo 1-0
PSG-Rennes 5-0
Nizza-Angers 0-1
Auxerre-Metz
Le Havre-Paris FC
Lorient-Lione
CLASSIFICA
1. Lens 34*
2. Paris Saint-Germain 33*
3. Marsiglia 29*
4. Lilla 29*
5. Lione 24
6. Rennes 24*
7. Monaco 23*
8. Strasburgo 22*
9. Tolosa 20*
10. Brest 19*
11. Angers 19*
12. Nizza 17*
13. Paris FC 15
14. Lorient 14
15. Le Havre 14
16. Nantes 11*
17. Metz 11
18. Auxerre 9
*una gara in più