Ligue 1, a Balogun risponde Cherif: l'Angers blocca il Monaco sull'1-1
Succede tutto negli ultimi 20 minuti in Angers-Monaco, con il match che termina 1-1. Nell'8° turno di Ligue 1, gli ospiti vanno in vantaggio al 72' grazie al guizzo di Florian Balogun su assist di Minamino, ma è Sidiki Cherif all'86' a far esplodere lo stadio di casa. Di seguito il programma completo e la graduatoria aggiornata:
8ª GIORNATA
Paris Saint-Germain - Strasburgo 3-3
Nizza - Lione 3-2
Angers - Monaco 1-1
Marsiglia - Le Havre (18 ottobre, 21.05)
Lens - Paris FC (19 ottobre, 15)
Lorient - Brest (19 ottobre, 17.05)
Rennes - Auxerre (19 ottobre, 17.15)
Tolosa - Metz (19 ottobre, 17.15)
Nantes - Lille (19 ottobre, 20.45)
LA CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 17 (7)
2. Racing Strasburgo 16 (7)
3. Olympique Marsiglia 15 (7)
4. Lione 15 (8)
5. Monaco 14 (8)
6. Lens 13 (7)
7. Lilla 11 (7)
8. Nizza 10 (8)
9. Paris FC 10 (7)
10. Rennes 10 (7)
11. Tolosa 10 (7)
12. Brest 8 (7)
13. Lorient 8 (7)
14. Nantes 6 (7)
15. Auxerre 6 (7)
16. Le Havre 6 (7)
17. Angers 6 (8)
18. Metz 2 (7)