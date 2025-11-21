Ufficiale Lione, c'è il rinnovo del portiere Diarra: il maliano ha firmato fino al 2028

"L'Olympique Lyonnais annuncia il prolungamento del contratto del suo portiere, Lassine Diarra, fino al 30 giugno 2028". Con questa nota il club francese ha annunciato il rinnovo dell'estremo difensore arrivato nel 2023 dal Châteauroux e che in questa stagione è sceso in campo una sola volta.

"Nato nel 2002 a Bamako, Lassine Diarra è entrato a far parte del club nel novembre 2023. Formatosi al Lakika in Mali, poi ingaggiato dallo Châteauroux, il portiere 23enne ha già disputato 14 partite nella National 3 e si allena quotidianamente con la prima squadra insieme a Dominik Greif e Rémy Descamps. - prosegue il comunicato - Nazionale del Mali, Lassine Diarra ha rappresentato il suo Paese alle Olimpiadi di Parigi del 2024 e ha ottenuto la sua prima presenza in nazionale maggiore lo scorso giugno. Questo rinnovo riflette la fiducia dell'Olympique Lyonnais nel proprio potenziale e il desiderio di integrarlo a lungo termine nel progetto del club".